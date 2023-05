"Persino la presidente della Slovenia, in visita ufficiale in Italia, ha condannato oggi la squallida rievocazione neofascista avvenuta nei giorni scorsi nel centro di Trieste a cui ha partecipato un esponente di primo piano di FdI e pure assessore della Regione Friuli Venezia Giulia". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Immagino che il ministro degli Esteri Tajani - prosegue l'esponente rossoverde della commissione esteri di Montecitorio - abbia presentato le scuse del nostro Paese, e immagino anche che il presidente della Regione lo abbia allontanato dalla giunta. E immagino infine che anche la presidente Meloni - conclude Fratoianni - abbia prontamente cacciato il nostalgico neofascista dalle file del suo partito. O no?".