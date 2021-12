"Il Tricolore è il simbolo della Nazione, del popolo italiano e delle libertà da esso conquistate. La Costituzione lo menziona tra i principi fondamentali, e anche il codice penale ne garantisce la dignità. L’articolo 292 prevede infatti il delitto di vilipendio o danneggiamento per chiunque manifesti disprezzo o dileggio per il Tricolore e per chi pubblicamente e intenzionalmente lo distrugga, lo disperda, lo deteriori, lo renda inservibile o lo imbratti. Tuttavia, è spesso esposto sugli edifici in condizioni tutt’altro che dignitose: bandiere logore, scolorite, strappate, sporche, avvolte all’asta o sulle quali figurano scritte oppure simboli non consentiti. Con una interrogazione presentata nei giorni scorsi ho chiesto quindi un intervento, anche di natura legislativa, al ministero dell’Interno: la dignità e il rispetto della nostra Bandiera devono essere garantiti”.

Lo scrive in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.