“La voce dei territori non rimane inascoltata. Oggi in Commissione Giustizia al Senato abbiamo proseguito l’esame del disegno di legge 1948, valorizzando l’iniziativa del consiglio regionale dell’Abruzzo, per scongiurare la chiusura dei palazzi di giustizia di Vasto, Lanciano, Avezzano, Sulmona.

La riforma approvata dal Governo Monti ha lasciato vaste zone del Paese totalmente sfornite dei servizi giudiziari. Secondo questo ddl si vuole consentire alle Regioni la facoltà di restituire ai cittadini alcuni loro Tribunali. Già nei prossimi giorni inizieremo le audizioni in Commissione”.



Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama e relatore del ddl 1948.