“Sono in contatto con il procuratore reggente di Treviso, Massimo De Bortoli, che ha rappresentato sulla stampa una situazione critica nel tribunale locale, purtroppo non unica in Italia. Per quanto riguarda Treviso, grazie ad un’interrogazione della collega Ingrid Bisa, la Lega ha già richiesto un intervento da parte del Ministero, circa il prossimo arrivo di nuovo personale, compreso un contingente di addetti all'Ufficio per il Processo. Incontreremo comunque il dottor De Bortoli per un ulteriore approfondimento. Ho sempre considerato le risorse per il settore Giustizia non come una spesa, ma come un investimento per i cittadini, che meritano un servizio efficiente e veloce, da nord a sud”.



Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.