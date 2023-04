“I lupi e gli orsi sono stati reintrodotti in territori dove non c’erano più e l’errore è stato fatto allora, perché questi animali non possono stare in territori antropizzati. Il problema, quindi, c’è”. Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro in Veneto, intervenendo a Tagadà, su La7.

“Per quanto riguarda gli orsi del Trentino la soluzione, secondo me, non è abbatterli, né dire agli abitanti di abituarsi ad una presenza che è incompatibile con quella umana, ma narcotizzarli e portarli altrove, fuori dall’Italia, in paesi che hanno boschi e foreste in grado di ospitarli”, ha proseguito. "Episodi simili potrebbero succedere anche con i lupi, perché è vero che il lupo scappa, rifugge, ha una paura atavica dell’uomo, ma aumentando il numero aumenta la possibilità di incidenti e aggressioni, anche mortali. È difficile narcotizzare e spostare un lupo, ma con l’orso si può fare e si devono trovare territori adeguati dove spostarli”, ha concluso.