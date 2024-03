"Altra brutta figura di Trenitalia. Annunciano una assurda modifica sui bagagli nei treni (anziché aumentare o cambiare i treni tassano i bagagli) ma poi scoppia la polemica e la ritirano. Però ci hanno provato. Il solito Salvini, che ormai ha superato Toninelli nel ricordo degli italiani. E il solito amministratore delegato di Trenitalia, che mi domando come possa essere ancora in sella dopo il treno fermato da Lollobrigida e quello riservato ai giornalisti per il Festival di Sanremo". Lo scrive su X la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita.