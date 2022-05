“Riteniamo positiva la decisione del Governo di intervenire a supporto delle famiglie e delle imprese per far fronte al caro bollette, ma non bisogna dimenticare che il continuo aumento del costo dell’energia sta mettendo a dura prova anche il bilancio di numerose imprese ferroviarie”. Così la Segreteria nazionale della Uiltrasporti. “Sarebbe opportuna, come fatto nel 2021, una proroga sullo sconto pedaggio che permetterebbe la compensazione dei maggiori costi, altrimenti il rischio è che si vada in contro tendenza rispetto a quanto sostenuto dalla Commissione Europea di trasferire entro il 2030 il 50% del trasporto delle merci dalla gomma al ferro”, aggiunge.

“Inoltre – conclude la Uiltrasporti – è di fondamentale importanza scongiurare che l’aumento dell’energia si tramuti anche in perdita di posti di lavoro dovuta alla probabile chiusura di diverse Imprese ferroviarie”.