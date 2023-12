- “Prima di alzare sterili polemiche sulla metrotranvia Milano - Limbiate, Roggiani e i suoi amici Dem dovrebbero sapere che i finanziamenti per le infrastrutture hanno un iter ben preciso. Il ministro Salvini è attento a tutte le opere e non disattende gli impegni con i territori e i sindaci. Lo dimostrano i cantieri sbloccati in tutto il Paese: questa è la differenza tra un partito responsabile come la Lega e il partito dei No”.

Così il deputato lombardo Eugenio Zoffili e vice coordinatore regionale della Lega in Lombardia.