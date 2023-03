"Innovare e guardare al futuro: questo è il cambio di passo con Matteo Salvini al Mit. Infrastrutture nuove per un’Italia competitiva e produttiva, questa la vera priorità specie per il nostro Sud. Lo dimostrano i tanti cantieri in programma in Campania e l’impegno per il Ponte sullo Stretto, con il quale il Mediterraneo sarà collegato con il Nord Europa portando lavoro e favorendo il turismo. Questi sono i nostri sì contro i no ideologici di una certa sinistra che ha bloccato l’Italia per troppo tempo”.



Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi nel corso del suo intervento al convegno “Trasporti e Logistica del Mediterraneo” al Traspoday in corso all’A1 EXPO Polo fieristico casertano.