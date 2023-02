“C’è chi preferisce criticare e chi, come il ministro Salvini, lavora per ottenere risultati concreti. Prima di riproporre le solite ricette del no, inviterei Legambiente a meglio informarsi e adeguarsi alla realtà politica e legislativa in tema di trasporti e infrastrutture. Definire il Ponte sullo Stretto ‘un’inutile opera rincorsa dal Ministro Salvini’, oltre a essere ingeneroso, prova ancora una volta la prevalenza dell’ideologia sulle reali necessità dei cittadini. Vorrei ricordare al presidente di Legambiente, intervenuto a margine della presentazione del nuovo rapporto Pendolaria 2023, che il Ponte non avrà solo la funzione di collegare Messina e Reggio Calabria, ma è parte di un disegno di sviluppo più complesso anche in ottica continentale, necessario per chiudere un corridoio infrastrutturale europeo di fondamentale importanza, capace di dare prospettive concrete ai nostri giovani, alle aziende e al territorio tutto. Forse a qualcuno dà fastidio che dopo anni di promesse e chiacchiere da parte della solita politica, grazie al ministro Matteo Salvini si sia passati ai fatti, accelerando, in sinergia con il nostro lavoro a Bruxelles, il lavoro di creazione e modernizzazione su diversi cantieri e sul Ponte, che coinvolgerà anche l’alta velocità su linea ferrata e su strada nell’intera isola, per dare vita non ad una cattedrale nel deserto, ma a un’opera strategica per tutto il Paese”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, componente della commissione Trasporti del Parlamento Europeo.