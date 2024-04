"Esprimo soddisfazione per la notizia che il MIT con a guida il ministro Matteo Salvini sta valutando il progetto di fattibilità dell'aeroporto del Mediterraneo, per dare finalmente ad Agrigento a alla Sicilia centro meridionale uno scalo aeroportuale, opera fondamentale che sarebbe capace di collegare una porzione di territorio a oggi sprovvista di adeguati collegamenti nonché soddisfare le richieste degli imprenditori e dell'economia locale. Non un compito facile, tra mille avversità, ma bene che sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile stiano facendo valutazioni sul progetto presentato dal commissario straordinario del Libero Consorzio dei comuni di Agrigento, Giovanni Bologna e fortemente sostenuto dagli ordini professionali. Il ministro Salvini continua a dimostrare grande attenzione per il territorio e impegno a trecentosessanta gradi per superare lo storico gap infrastrutturale della nostra isola, addebitabile all'incapacità di alcuni. La Sicilia deve oggi dimostrare di essere all'altezza delle sfide che la aspettano, inclusa la costruzione di questa importante infrastruttura, che rilancerebbe la costa meridionale della Sicilia e con essa l'economia del territorio, in connessione con il lavoro fatto sulle reti europee TEN-T e l'importante evento rappresentato da Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Speriamo che non si alzino i cori del No, che da troppi decenni determinano il sottosviluppo della nostra isola."

Cosi in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega e componente della Commissione trasporti del Parlamento europeo.