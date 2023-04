"Leggo e raccolgo l'invito degli industriali del Chianti, territorio essenziale per il Pil di tutta la Toscana, a potenziare le infrastrutture, sia quelle ferroviarie, che sono indietro anni luce, sia l'autopalio, che versa in condizioni imbarazzanti e insicure, come purtroppo testimoniano gli incidenti e le continue interruzioni. Il Chianti è un'area ad alta vocazione turistica e imprenditoriale ma ha anche un patrimonio ambientale inestimabile: da troppi anni, come tante altre aree della Toscana, è stata abbandonata dalla sinistra e, invece, merita una nuova politica di sviluppo per il territorio". Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione Lavori Pubblici. "Faremo quanto prima degli approfondimenti per valutare la fattibilità dei progetti così da venire incontro a cittadini, imprese, turisti. Ritengo prioritario – aggiunge Mazzetti ‐ collegare il Chianti e le sue aree industriali al porto della Toscana, Livorno, all'aeroporto della Toscana e a tutti gli altri capoluoghi". Mazzetti tornerà sul territorio nelle prossime settimane per raccogliere altre proposte "da portare a Roma, nell'ottica di quella collaborazione tra territorio e Istituzioni che porto avanti fin dalla scorsa legislatura".