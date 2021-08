“Condivido le preoccupazioni espresse oggi dal governatore della Sardegna Solinas ed auspico la costituzione di un tavolo politico e tecnico-istituzionale capace di coinvolgere tutti gli attori (ministeri competenti, Regione, Gruppo Ferrovie dello Stato e sue partecipate Trenitalia e RFI) consapevoli che il primo elemento per portare sviluppo e benessere in un territorio sono proprio i trasporti, e quelli ferroviari in primo luogo. Non si può non ricordare come anche con il Recovery Fund, la Sardegna sia stata ancora una volta tagliata fuori dagli investimenti ferroviari, a differenza del resto del Mezzogiorno che riceverà imponenti risorse per la propria crescita. Grazie all’impegno del presidente Solinas e a quello dei rappresentanti sardi della Lega, verranno fatti tutti gli sforzi necessari per poter destare l’attenzione dello Stato sulla necessità di superare un ritardo infrastrutturale storico, provvedendo a progettare una gamma di investimenti consolidati anche attraverso le società controllate dallo Stato stesso”.

Così la senatrice della Lega Lina Lunesu.