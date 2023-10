“Ringraziamo il sindaco Guerra per aver compiuto un passo importante affinché il Comune di Parma possa far valere le proprie ragioni sull’aeroporto di Parma al tavolo della Conferenza dei servizi”

Lo dichiarano le senatrici di Italia Viva Silvia Fregolent e Raffaella Paita in merito alla delibera che sarà votata in consiglio comunale il 9 ottobre

“L’aeroporto Giuseppe Verdi è per Parma e per tutta l’area vasta delle provincie adiacenti un’infrastruttura strategica. Il suo sviluppo - spiegano - non potrà che incrementare la già avanzata vocazione produttiva, turistica e culturale del territorio”.

“È ormai acclarato che solo con un forte potenziamento infrastrutturale e trasportistico, che comprende l’ampliamento dell’aeroporto, si potrà dare nuovo impulso all’economia e nuovi servizi ai cittadini”, concludono.