“Esprimo preoccupazione per l’annuncio di Ryanair sulla riduzione dei voli da e per la Calabria, con particolare attenzione ai collegamenti con Bruxelles e Londra, per l'impatto che questa decisione avrà sulla connettività della regione con il resto d'Europa. Ryanair ha comunicato la sua intenzione di ridurre i voli verso Bruxelles, importante hub europeo, e Londra a partire dal mese di novembre. Questa mossa avrà un impatto significativo sulla mobilità dei cittadini calabresi e sullo sviluppo economico della regione. La Calabria è una regione che ha bisogno di mantenere forti legami con l'Europa per promuovere sviluppo economico, turismo e interscambio culturale. Il taglio dei voli per Bruxelles e Londra rischia di isolare ulteriormente la Calabria e di mettere a rischio opportunità di crescita e cooperazione con i partner europei. Chiediamo a Ryanair di riconsiderare questa decisione e di lavorare in collaborazione con le autorità regionali e locali per trovare soluzioni alternative che preservino la connettività della Calabria con l'Europa”.

Così Valentino Grant, europarlamentare della Lega.