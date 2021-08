"Come abbiamo scritto nelle linee guida, immaginiamo il controllo a terra, magari a campione. Discuteremo con sindacati e società proprio per capire sul posto di lavoro la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo sappiamo che sono oggetto di reazioni violente". Lo assicura Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, escludendo l'ipotesi di introdurre la figura di un controllore del Green pass per ogni autobus.