“A volte le buone intenzioni nascondono rischi. Dobbiamo utilizzare veicoli più rispettosi dell'ambiente, per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE, e certamente il noleggio è uno strumento utile alle imprese per gestire picchi di domanda temporanei e promuovere l’utilizzo di mezzi meno inquinanti. Ma dobbiamo vigilare perché questa direttiva non si trasformi in uno strumento per aggirare la normativa sul cabotaggio. Il pacchetto mobilità ha messo in luce come in Europa siano ancora fortemente presenti i rischi di una competizione sleale nel settore dell’autotrasporto e a farne le spese sono soprattutto i piccoli operatori e i conducenti che sono vittime di dumping e di condizioni di lavoro difficili. Quindi bene che il Consiglio abbia messo a punto un testo che consente agli Stati membri una certa flessibilità nell’attuazione, ma dobbiamo restare vigilanti per garantire che questo testo non comprometta ulteriormente il mercato dell’autotrasporto”, così Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento in plenaria.