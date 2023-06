“Le immagini della paralisi del traffico in Liguria, durante il primo ponte estivo, sono la rappresentazione plastica delle bugie elettorali della destra”.

Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di azione-Italia Viva - Renew Europe

“Durante la campagna elettorale hanno fatto mirabolanti promesse su tutto, compreso la viabilità. Alla prova dei fatti sono state puntualmente smentite. Evidentemente il ministro Salvini e il sottosegretario Rixi, che in teoria dovrebbero occuparsi proprio di infrastrutture e trasporti, non solo non sono stati risolutivi per le code in autostrada, ma - conclude- grazie a loro i cittadini pagano pedaggi più cari. Oltre il danno la beffa”.