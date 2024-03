“L’approvazione da parte del Cipess del contratto 2021 - 2025 tra il Mit e Anas segna un importante incremento di fondi per la realizzazione di opere strategiche. Gli investimenti complessivi ammontano a oltre 44 miliardi di euro. Risorse importanti che consentiranno di rilanciare l’impegno del Governo per la realizzazione di interventi infrastrutturali di potenziamento e di sviluppo della rete stradale di competenza ANAS”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, a margine della seduta del Cipess sull'approvazione del contratto di programma Mit - Anas.

“Per gli investimenti stabiliti dal contratto - spiega il Sottosegretario - sono già previsti 22 miliardi di coperture, mentre la restante parte sarà individuata successivamente. Tra gli interventi inseriti nel Contratto di Programma rientrano anche le opere commissariate che seguo in virtù delle mie deleghe ministeriali. Inoltre, grazie alle due ultime leggi di bilancio approvate dal centrodestra, nel contratto vengono ripartiti ex novo 6 miliardi di euro, dei quali il 42,8% è assegnato al Sud e alle isole. Tra i provvedimenti principali, per la Puglia sono previste le risorse relative alla SS 16 Adriatica, tronco Barletta - Bari, per la Campania vengono stanziati 160 milioni di euro per la SS 268 del Vesuvio, tra gli svincoli di Angri e Boscoreale, e per la Basilicata sono finanziati 60 milioni di euro per i lavori relativi alla frana di Maratea lungo la SS 18. Il contratto stipulato tra Mit e Anas - conclude Ferrante - risponde concretamente all’obiettivo di garantire lo sviluppo infrastrutturale e l’opera di modernizzazione del nostro Paese”.