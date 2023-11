“L’assemblea nazionale di un’associazione così capillarmente radicata lungo le nostre coste non può che costituire un momento prezioso di confronto e dibattito. Lo è ancor più se si pensa a quanto centrale sia oggigiorno il tema del mare e dell’economia blu che esso sviluppa con il suo indotto”. Così il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, intervenendo all’Assemblea dell’Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri.

“Con i 7.000 marittimi italiani imbarcati sulle 900 unità armate dai suoi associati – ha proseguito - e con i quasi 20 milioni di passeggeri trasportati mediamente in un anno, l’Associazione Armatori trasporto passeggeri costituisce una realtà viva e vitale. Un contesto associativo che ha dimostrato di disporre delle capacità e della riserva di spinta necessarie a lasciarsi alle spalle la pandemia che ha messo a dura prova l’intero settore. In quella circostanza, come sempre, non è mancata l’attenzione e la vicinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che sente forte il legame che lo unisce al mare, ad a quanti lo vivono. È stato infatti il patrimonio identitario delle sue funzioni e delle sue prerogative, esaltate anche dalle attività condotte nel quotidiano dalle Capitanerie di porto – Guardia Costiera che dipendono funzionalmente dal dicastero, a rinsaldare il legame che ne ha fatto in passato, e continua a farlo ancora oggi, interlocutore attento alle esigenze dell’intero comparto marittimo.

Il MIT è pronto ad ascoltare le esigenze dell’Associazione per sostenerne le sfide future, in grado di incidere direttamente sul turismo del Paese e sulla vita dei tanti lavoratori del settore”, e “ci impegneremo a valorizzare le istanze che dovessero emergere dal dibattito odierno”, ha concluso.