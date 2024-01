"Questa mattina, ad esito alla prima riunione del tavolo tecnico tenutasi la scorsa settimana per la predisposizione di un Piano di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana nei comuni interferiti dall'attraversamento del 'Lotto 1a Battipaglia-Romagnano' della linea AV Salerno-Reggio C., ho promosso al MIT un incontro operativo con i vertici del Ministero, del Gruppo FS e di RFI, per definire congiuntamente modalità e tempi di sviluppo delle diverse fasi su cui si articoleranno i lavori del tavolo. Lavori, questi, che nei prossimi mesi porteranno alla definizione del protocollo d'intesa volto a minimizzare gli impatti della nuova infrastruttura ferroviaria sul territorio salernitano. Ho voluto promuovere questo ulteriore momento ricognitivo ed operativo, anche in considerazione dell'imminente avvio degli incontri che, su mia richiesta, RFI condurrà - a partire da domani e nell'arco delle prossime due settimane - presso ciascun Comune interferito dall'opera. Incontri volti da un lato al confronto con i sindaci sulle opere compensative ritenute necessarie e, dall'altro, alla illustrazione ai cittadini di procedure e tempistiche espropriative, nel solco della necessaria partecipazione, trasparenza e consapevolezza. Il Governo, attraverso l'impegno del MIT e mio in particolare, è attento alle esigenze dei cittadini ed ai sacrifici loro richiesti, ponendoli al centro di un'azione di raccordo tra le parti coinvolte, con il comune obiettivo di minimizzare i disagi derivanti dalla realizzazione di un'opera strategica e necessaria come l'A/V Salerno-Reggio Calabria".

Così in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario al MIT.