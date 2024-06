"L'aeroporto di Firenze è fondamentale per valorizzare la dimensione internazionale della città, la sua vocazione di capitale europea e di meta turistica per eccellenza. L'impegno del Governo e del MIT è quello di dotare Firenze e tutta la Toscana di un sistema aeroportuale efficiente e moderno, che sia in grado di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio". Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che presso l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha incontrato l'Ad di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, con il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella.

"Nell'incontro abbiamo affrontato il tema dello sviluppo del Sistema Aeroportuale Toscano, del quale - prosegue Ferrante - gli aeroporti di Firenze e Pisa costituiscono i pilastri. È indispensabile rafforzare il sistema aeroportuale per sostenere l'ingente incremento di passeggeri previsto nel 2035, pari a 5,8 milioni per il solo scalo di Firenze, potenziando al contempo lo scalo pisano che rappresenta un riferimento importante per tutta la regione. Per l'ampliamento del terminal 'Galilei' abbiamo previsto 95 milioni di euro, mentre il 'Vespucci' sarà poi oggetto di interventi pari a circa 500 milioni di euro, di cui 150 provenienti da finanziamento pubblico. La documentazione VIA e VAS è stata appena consegnata per l'approvazione definitiva da parte di Enac e la successiva determinazione del Mit. Ora lavoreremo per accelerare l'avanzamento dell'iter, con l'obiettivo di aprire i cantieri già entro quest'anno. Siamo pronti a lavorare con la nuova Amministrazione comunale per investire sulle infrastrutture e - conclude Ferrante - sul futuro di Firenze".