"Nessuno nega quanto di buono ha fatto Ryanair e quanto di buono potrà fare in futuro, tanto da impegnarci e lavorare su addizionali e imposte aeroportuali ma parlando di continuità territoriale l'Ad di Ryanair dimostra di non conoscere o non voler capire le esigenze di mobilità da e per la Sardegna o dai territori più periferici". Lo afferma Salvatore Deidda, deputato Fdi e presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

