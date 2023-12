>" L’impegno concreto della Lega al Governo per la Lombardia è nei numeri, importanti, annunciati dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, previsto nel Piano strategico per le infrastrutture in Italia.

Ci sono investimenti dell’Anas per quasi 2000 km della rete stradale lombarda da 3,6 miliardi, di cui 2,8 per nuove opere.

Ci sono investimenti per la rete ferroviaria in Lombardia da 22,7 miliardi.

Ci sono investimenti per la Lombardia per l’edilizia pubblica e la rigenerazione urbana, per nuovi alloggi popolari, e ci sono altri investimenti ingenti per energie pulite e rinnovabili, per l’elettrico, per l’idrogeno, per il nucleare.

Tutte risorse concrete per il territorio lombardo grazie all’impegno della Lega al Governo e del ministro Salvini"

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier