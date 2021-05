“L’annuncio delle associazioni dell’autotrasporto di un fermo a metà giugno dei servizi di trasporto su gomma nei porti liguri, nelle piattaforme logistiche e al confine di Stato con la Francia non deve essere sottovalutato. È il segnale di un oggettivo disagio che interessa numerose imprese del territorio, le quali, a causa innanzitutto dell’indeterminatezza dei tempi dei cantieri nelle autostrade liguri, hanno il timore di non essere in grado di agganciare la ripresa”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro. “Incertezze – continua – che pesano nelle programmazioni aziendali e rischiano di ripercuotersi sui lavoratori, compromettendo così un comparto essenziale per l’economia del Paese. Mi farò promotore di iniziative, anche di carattere Parlamentare, per sollecitare il governo e in particolare il ministro Giovannini a porre la dovuta attenzione su questo specifico tema, trovando delle soluzioni adeguate”.