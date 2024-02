"L'approvazione della ratifica della revisione delle reti Ten-T, avvenuta oggi in Commissione trasporti al Parlamento europeo, è un passo in avanti fondamentale per il miglioramento dei corridoi Ue e del sistema delle infrastrutture in Europa, con un occhio di riguardo per il nostro Paese. Grazie alla Lega e al lavoro di squadra con il Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, ottenuti importanti risultati, in primis la conferma dell'inserimento nelle mappe del Ponte sullo Stretto, opera fondamentale per il Sud e per tutta l'Italia, sia per per la parte ferroviaria che per quella stradale, e le misure per rafforzare la governance dei corridoi Ue e velocizzare i progetti transfrontalieri. Ora sarà decisivo continuare su questo percorso anche su altri provvedimenti, come quello sul trasporto combinato. L'intermodalità sarà la chiave per portare più merci su rotaia e migliorare l'efficienza della nostra portualità, valorizzando il ruolo dell'Italia come porta del sud Europa nel Mediterraneo. La Lega si conferma in prima linea, in Europa e in Italia, per fare sì che il nostro Paese possa contare su trasporti e infrastrutture all'avanguardia, per essere sempre più competitivi a livello internazionale e nell'interesse di imprese, lavoratori e famiglie italiane".

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, componente della Commissione trasporti, relatore ombra del provvedimento, commenta l'approvazione della ratifica dell'accordo sulla revisione delle reti Ten-T.