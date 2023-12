“Esprimiamo soddisfazione per l’accordo Ue sulla revisione delle reti Ten—T. Ottimo lavoro svolto dai relatori del Parlamento e dalla presidenza spagnola del Consiglio. Grazie all’impegno messo in campo dalla Lega in Europa e a tutti i livelli, e al lavoro di squadra tra Bruxelles e il Mit guidato da Matteo Salvini, siamo riusciti a portare a casa importanti risultati, a cominciare dalle misure per migliorare la gestione dei progetti lungo i corridoi Ue, che consentiranno di accelerare progetti trasfrontalieri, superando ritardi che arrivano da Francia per Torino-Lione e Germania per Brennero, e i principali progetti nazionali. Bene anche il rafforzamento delle misure per il trasporto merci e per il traffico dei treni lunghi (da 740m), per un migliore e più efficiente sistema logistico italiano, e la più efficace Intermodalità aereo-treno con alta velocità che dovrà arrivare direttamente nei principali aeroporti italiani e con connessioni di mobilità più leggera per altri scali. Inoltre, numerosi aggiustamenti sulle mappe in risposta alle esigenze dei territori, dal porto di Civitavecchia all’inclusione di Bari nel corridoio Balcani, passando per l’anello sud ferroviario in Sicilia, approvato su nostra proposta. Nelle mappe, incluso anche il Ponte sullo Stretto, opera fondamentale per il Sud e per il Paese, sia per per la parte ferroviaria che per quella stradale. Un risultato che conferma che il percorso tracciato dal Ministro Salvini, per un’Italia che finalmente dice sì alle opere, è quello giusto”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento europeo, componente della commissione Trasporti, relatore ombra del provvedimento, commentando l’accordo raggiunto sulla revisione delle reti Ten-T, che dovrà essere ratificato da Parlamento e Consiglio.