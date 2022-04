“Almeno per una volta, il dibattito in Ue dovrebbe archiviare il libro dei sogni e tenere conto che il settore dei trasporti ha bisogno di soluzioni praticabili e che soprattutto non facciano salire i costi a carico delle imprese. Questo è il tema chiave, in una fase storica dove i prezzi dei carburanti sono letteralmente esplosi. Non dimentichiamoci di quando, all’inizio, qualcuno voleva addirittura eliminare qualsiasi supporto ai progetti infrastrutturali sul gas naturale. Guardiamo avanti, consapevoli che anche i progetti transfrontalieri Ten-e dovranno tenere conto delle esigenze di produzione e approvvigionamento per il settore dei trasporti. Su gas naturale liquido e biogas necessari per la transizione, la Commissione trasporti cerca di andare in questa direzione. Chi invece ragiona esclusivamente con l’ideologia ha capito ben poco di cosa significhi salire sul camion ogni giorno e percorrere centinaia di km”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, coordinatore Id in commissione Industria, relatore per il parere della Commissione trasporti sul dossier “Trans-European energy infrastructure”, nel suo intervento durante la sessione plenaria.