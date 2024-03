"Esprimo soddisfazione per la notizia della sperimentazione avviata da Mit, Fs Security e Trenitalia in Emilia-Romagna per le bodycam sul personale dei treni, al fine di garantire la loro sicurezza e quella dei passeggeri. Un'ottima iniziativa merito della determinazione del ministero guidato da Matteo Salvini e di tutti i soggetti coinvolti. Concretezza e buonsenso, al servizio dei cittadini."

Così in una nota Alessandra Basso, europarlamentare della Lega.