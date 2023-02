“Il progetto che viene presentato oggi è sicuramente un tassello importante che ci permette di andare nella giusta direzione e portare avanti l’ambizioso percorso delle transizione energetica di concerto con le imprese, al fine e renderla una grande opportunità di sviluppo per il nostro tessuto economico e per il Paese”. Così il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava oggi al convegno promosso da Confindustria Veneto sulla figura del “Sustainability Manager e la sfida delle competenze nell’era della rivoluzione green”. “Oltre al rafforzamento delle competenze tecniche della Pubblica Amministrazione, è necessaria l’implementazione di strumenti agevolativi per le imprese al fine di sviluppare al loro interno le figure necessarie per affrontare correttamente la transizione. Il Progetto sul sustainability manager di Confindustria-Federmanager-4.Manager va esattamente in questa direzione” ha concluso il viceministro.