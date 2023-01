“Grazie alla Lega sono in arrivo per i Comuni italiani 5 miliardi dedicati al ristoro degli oneri per il trasporto pubblico locale. Il decreto firmato dai ministri Salvini e Giorgetti sblocca risorse preziose, pari all’80% dell'apposito Fondo nazionale per il concorso dello Stato al Tpl, che andranno a coprire le spese correnti per servizio pubblico locale e regionale delle regioni a statuto ordinario. Ancora una volta il pragmatismo e la concretezza della Lega dimostrano attenzione per i territorio, gli enti locali e i cittadini con un intervento sul Tpl da tempo sollecitato. Questo è il buonsenso al Governo, avanti così”.

Lo dichiara il deputato Fabrizio Cecchetti della Lega, coordinatore regionale in Lombardia per il partito.