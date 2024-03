"Ma stiamo impazzendo? Ora anche le bandiere nazionali si devono piegare alla cultura del politicamente corretto... È successo così in Inghilterra, con la divisa della nazionale di calcio che si tinge di rainbow e perde le sue storiche tonalità bianco-rosse tipiche della Croce di San Giorgio, un simbolo che va ben oltre le origini cristiane ed è noto in tutto il mondo per identificare numerosi territori come ad esempio la Liguria o la città di Milano. Una scelta che ha portato con sé una valanga di critiche anche da parte della sinistra. È evidente che si è superato il limite con questo nuovo "oltraggio rainbow"!". Lo afferma l'eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega).

