"Il #GreenDeal europeo? Un assist al monopolio cinese del #fotovoltaico. L’European Solar Manufacturing Council ha denunciato in queste ore la crisi dell’intero settore europeo della produzione di pannelli fotovoltaici, che sta subendo l'assalto orchestrato da #Pechino. Grazie agli incentivi governativi, i pannelli #MadeinChina stanno invadendo il mercato continentale e, come riportato dal Financial Times, quattro grandi aziende nel settore delle tecnologie fotovoltaiche hanno chiuso i battenti. Persino il colosso svizzero dell’energia Meyer Burger ha annunciato licenziamenti di massa. La Commissione Europea è responsabile di questo disastro economico e geopolitico: con l’ecotalebano #Timmermas ha fissato target ambientali ambiziosi senza aver investito in una filiera europea per la produzione di tecnologie green, Questo approccio miope ci rende ogni giorno di più ostaggi di Pechino e del partito comunista cinese. La transizione che abbiamo compiuto non è di colore verde, ma diventa sempre più rossa".

Così l'europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri.