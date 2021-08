"La vera ingiustizia sarebbe essere costretti a non fare andare i nostri ragazzi a scuola, all’Università, dover richiudere botteghe, negozi e ristoranti perché ci sono persone che non si vogliono vaccinare". Lo ha dichiarato Giovanni Toti, governatore della Liguria, a Stasera Italia su Rete 4. Per quanto riguarda il Green Pass, aggiunge il leader di Cambiamo!, "l'alternativa è tra avere il Green pass e vaccinarsi o richiudere il Paese. Io credo che le persone preferiscano di gran lunga la seconda opzione. Perché la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri".