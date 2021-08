"Terribili le immagini che arrivano dall'Aspromonte, ancora avvolto dagli incendi. Oggi in Calabria un uomo ha perso la vita mentre tentava di portare in salvo i suoi animali e lo stesso destino è toccato a un agricoltore di 30 anni in Sicilia, mentre sono decine gli sfollati". Lo scrive via Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.