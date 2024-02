"Sono favorevole alla liberazione di ogni tipo di mandato, devono decidere i cittadini da chi esser governati. Io potrei fare il terzo mandato perché la regione Liguria non ha questi vincoli ma detto ciò è un tema di principio: il sindaco di Bordeaux è stato in carica per 50 anni”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

I Nel 2025 lei si ricandiderà? “Non ho deciso e non deciderò prima delle elezioni”. Il suo ex partito, Forza Italia, si oppone al terzo mandato. Come mai a suo avviso? “Fi è incoerente sul terzo mandato – ha detto a Un Giorno da Pecora - si oppone secondo me per comodità”.