"Stringiamo i denti per i prossimi 20 giorni ma cerchiamo anche di darci delle date in cui programmare le riaperture e un orizzonte di fiducia per il futuro". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e vice presidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, a Studio 24 su Rainews. "Come Regioni - ha sottolineato Toti - ci piacerebbe un meccanismo che lasciasse aperta una porta alla speranza, che vuol dire non cancellare le zone gialle o quantomeno introdurre un meccanismo che, laddove i dati dovessero andare meglio, permetta di procedere velocemente a delle riaperture".