Giovanni Toti, intervistato da Tgcom24, si è espresso sull'ipotesi di un lockdown per i non immunizzati. "Non mi farebbe scandalo, anche a tutela degli stessi non vaccinati", ha dichiarato a tal proposito il governatore della Liguria, aggiungendo: "Una persona non vaccinata corre un rischio triplo o quadruplo, e mette a rischio" anche i vaccinati pertanto, continua, "non ci troverei nulla di strano, oltre a trovare giusto che chi si è vaccinato possa continuare la sua vita". E aggiunge per i non vaccinati: "Chi non lo ha fatto, per un qualche egoismo", deve comprendere l'ipotesi di "diversificare il trattamento: non ci trovo nulla di scandaloso e credo si possa immaginare, dopoché si tratta di questioni molto delicate".