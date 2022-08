Una lista unica centrista all'interno della coalizione di centro destra? "Io spero di sì perché semplificherebbe anche il quadro per chi deve scegliere il 25 settembre. Avere una lista unica dei moderati del centro destra credo che semplificherebbe un quadro piuttosto complesso. Sono partiti che hanno la nostra cultura, la nostra origine, i nostri riferimenti politici e politiche molto simili, presentarsi insieme potrebbe essere una semplificazione". Così Giovanni Toti, presidente Regione Liguria – Italia al Centro, ospite oggi di Agorà Estate su Rai 3. "Come è noto - aggiunge Toti - non sono una particolare fan di questa legge elettorale ma siccome si va a votare con questa legge elettorale, questo pone le condizioni per mettersi insieme e credo che in questo caso non sia un male. I moderati hanno al loro casa nel centro destra".