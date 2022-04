"La Liguria vicina all’Ucraina. In queste festività i medici e gli infermieri dell’Ospedale Gaslini non hanno smesso di prendersi cura dei bambini ucraini che sono arrivati a Genova con le loro mamme perché nel loro Paese non potevano più ricevere le terapie di cui hanno bisogno". Lo scrive su Twitter Giovanni Toti, presidente della Liguria.