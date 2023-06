"Chiunque cercasse di privatizzare l'eredità politica di Silvio Berlusconi in un piccolo gruppo farebbe un errore per sé e per il Paese, credo che quell'eredità debba essere messa a fattor comune di un'area politica molto più ampia di Forza Italia". Lo sostiene il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 'mattino cinque' su Canale 5. "Vedremo se i dirigenti politici tutti, compreso me stesso, saranno in grado di fare questo percorso in suo nome", auspica Toti.