In Liguria nelle prossime ore saranno potenziate linee call center, crescera' l'offerta per le vaccinazioni pediatriche e verranno attivati, nell'area genovese, nuovi centri drive e walk through per aumentare l'offerta di test antigenici rapidi. Ma, soprattutto, entrera' in vigore una nuova ordinanza che permettera' di gestire le persone positive al covid con test antigenici, senza bisogno di conferma del tampone molecolare. Lo fa sapere il presidente della Regione e assessore alla Sanita', Giovanni Toti, sottolineando che "stiamo affrontando un'emergenza nazionale" con problemi che "sono comuni a tutte le Regioni. Le nostre Asl stanno intervenendo con uno sforzo titanico per far fronte a numeri elevatissimi di contagio non solo in Liguria, ma in tutta Italia".