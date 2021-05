Dell’idea di finanziare una ‘dote per i diciottenni’ con la tassa di successione “penso il peggio possibile in un Paese già gravato da moltissime imposte". Lo ha detto a Sky TG24 Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ospite di ‘Timeline’ commentando la proposta del segretario del Pd Enrico Letta. “Una riforma organica del fisco forse sarebbe il caso di mettersi a pensarla evitando slogan semplicistici - continua Toti -. Se vogliamo pensare a una riforma fiscale facciamolo, non credo che però sia il momento opportuno”.

“Ben venga un’anagrafe vaccinale europea, in Italia abbiamo ancora difficoltà con l’anagrafe vaccinale nazionale, le abbiamo ancora regionali, una banca dati in più certamente male non fa”. Lo ha detto a Sky TG24 Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ospite di ‘Timeline’ intervenendo sull’introduzione del passaporto covid europeo. “Però – ha aggiunto - non facciamo diventare il green pass il nuovo feticcio dei prossimi mesi. Se le categorie italiane saranno vaccinate in abbondanza entro le prossime settimane, non vedo per quale ragione per andare a un matrimonio io debba avere necessariamente il tampone negativo o il certificato d’anagrafe vaccinale. Diamo delle linee guida coerenti e prudenziali nei prossimi mesi e poi facciamo tornare a vivere il Paese. Non vorrei che dopo la gelata del covid, arrivasse la burocrazia dell’anti covid, che ci ingessa di nuovo anche quando siamo liberi dal virus”.