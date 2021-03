"Le Regioni non possono rendere obbligatorio il vaccino per il personale sanitario, dovrebbe farlo il governo". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e vice presidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, a "Radio anch'io" su Rai Radio 1. "Quello che potrebbero fare le Regioni è allontanare dalle prime linee il personale sanitario che non si vaccina, ma per privacy non possiamo avere i nomi".