"Era da luglio 2020 che la Liguria non registrava zero nuovi positivi al Covid nel consueto report giornaliero. Lo sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti oggi pomeriggio via Facebook. "Un grande traguardo che non raggiungevamo da luglio 2020 in Liguria oggi non ci sono nuovi casi positivi al virus. E nei nostri ospedali restano solo 23 pazienti ricoverati, tra media e alta intensita'. Coraggio, la battaglia non e' finita ma siamo sulla strada giusta"