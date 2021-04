Il coprifuoco alle 23? “Spero che dal 3 maggio si possa iniziare a discuterne, i dati mi sembrano buoni”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Come sta andando la vaccinazione degli over 80 nella sua regione? ”Per gli over 80 ora siamo oltre il 70%”, ha detto Toti a Un Giorno da Pecora.