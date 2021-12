"Renzi? Ci siamo parlati, sì, e lo faremo ancora nei prossimi giorni. E ho appena mandato un messaggio a Clemente Mastella che pure ha lanciato un appello per mettere assieme i petali sparsi del centro. L’idea è quella di unire forze e partiti che hanno una storia comune, che nella prima Repubblica erano rappresentati da Dc e poi pentapartito e nella seconda dal Pdl, ma che oggi sono separati e non in grado di svolgere il loro ruolo".

Lo ha detto al Corriere della Sera il Presidente della regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti.

"Italia Viva? È un elettorato contiguo, passato da Iv a FI e viceversa, che oggi è in parte perso, che magari non vota. Ma ci sono punti in comune, più di quanti Iv ne abbia con Pd e M5S - spiega Toti. I tempi devono essere rapidi, prima dell’elezione del prossimo capo dello Stato, anche per prendere una linea comune su Quirinale, manovra, riforme e prosecuzione della legislatura. La forma può andare da quella minima, un patto di consultazione, all’integrazione dei gruppi parlamentari, per poi trasferire questa esperienza nel Paese" aggiunge.