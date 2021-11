"In un momento in cui i contagi stanno crescendo è importante avviare in tempi rapidi, entro 72 ore, un confronto con il Governo”. Lo chiede Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. “In Conferenza delle Regioni ho chiesto che la divisione del Paese in zona gialla, arancione o rossa, valga soltanto per i non vaccinati", afferma Toti.