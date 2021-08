"Commenti che arrivano, denunce che partono. Cari no vax, se pensate di demoralizzarmi con i vostri messaggi 'copia e incolla' vi sbagliate di grosso. Lascio che siano i cittadini a farsi un'opinione di voi che passate le giornate a dire che il Covid non esiste, anche in faccia a coloro che hanno perso una persona cara nella pandemia. E a insultare e infangare il lavoro della nostra sanità, uomini e donne in prima linea da mesi. Anche per voi. Anzi, visti i dati dei ricoveri nei nostri ospedali, direi soprattutto per voi". Così scrive il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.