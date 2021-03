"Avevamo chiesto al Presidente Draghi di lasciare un orizzonte di speranza, non togliendo la zona gialla. Purtroppo nel nuovo Decreto Legge non è stato così. Bene invece l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e lo scudo penale per chi vaccina". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Stasera Italia, trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4.